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Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 12.07.2021, 15:31
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ekipleri ilçede uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde satıldığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan Y.E.C. ve M.Y.B. gözaltına alındı. Yapılan aramada 93 gram esrar, 35.20 gram kristal madde diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 82 adet satışı yasak sentetik ecza tablet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Y.E.C. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
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