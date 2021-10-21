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Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram metamfetamin madde ele geçirdi. Operasyon sonrası gözaltına alınan 2 kişiden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 21.10.2021, 18:08
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram metamfetamin madde ele geçirdi. Operasyon sonrası gözaltına alınan 2 kişiden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri kentte uyuşturucuya göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler Kuştur polis uygulama noktasında 34 BH plakalı bir kamyoneti durdurdu. Araçta bulunan M.Ç. ve V.E. isimli iki şüpheli kelepçe ile zaptedilerek, uyuşturucu köpeği Honaz eşliğinde arama başlatıldı. Hassas burun Honaz’ın tepki verdiği yeri arayan ekipler poşet içerisinde bulunan ayakkabı kutusu içerisinde 1 kilo 500 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheliden V.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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