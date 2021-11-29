Kuşadası’nda ünlü oyuncu Ufuk Kaplan, hayranlarıyla buluştu

Hazırlıkları iki aydır Kuşadası’nda devam eden Tiyatro Mood’un “Kocam Nasıl Olsun? isimli yeni oyunu dün akşam Erkan Yücel Sahnesinde tiyatro severlerle buluştu.

Aşk-ı Memnu dizisindeki hizmetçi Katya rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Kaplan ile Mustafa Şahbaz’ın rol aldığı iki kişilik komedi büyük beğeni topladı. Oyun sonunda hayranları Ufuk Kaplan ile fotoğraf çekildi.

Fatih Kaplan’ın yazdığı “Kocam Nasıl Olsun?” isimli tek perdelik komedinin çalışmaları iki aydır Kuşadası’nda sürüyordu. Galasını önceki akşam Torbalı’da yapan oyun dün akşam Kuşadalı sanat severlerle buluştu. Ufuk Kaplan’ın oyunun aynı zamanda yönetmeni de olan Mustafa Şahbaz ile birlikte sahnelediği oyun izleyenleri kahkahalara boğdu. Oyun sonunda iki oyuncu da performanslarıyla ayakta alkışlanırken, kısa bir konuşma yapan yönetmen Mustafa Şahbaz, kendilerine büyük destek veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Çalım ve Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten’e teşekkür etti. Kuşadası’nın ardından oyunu Balıkesir, Çanakkale, Tokat, Antalya, Ankara ve İstanbul’un ardından Almanya’nın 7 farkı kentinde sahneleyecekleri oyunu Avusturya, Danimarka ve İsviçre gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde sahneleyeceklerini söyledi.

Kuşadası’nı çok sevdiğini ve kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu söyleyen Ufuk Kaplan ise oyun sonunda etrafını saran hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.