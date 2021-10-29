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Kuşadası’nda turizm 12 aya yayılacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası’nda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölge Temsil Kurulu ile bir araya geldi.

AYDIN 29.10.2021, 12:12
Kuşadası’nda turizm 12 aya yayılacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası’nda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölge Temsil Kurulu ile bir araya geldi.

Ziyarette, TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan tarafından CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’a Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nin son durumu hakkında bilgi verildi. Görüşmede ayrıca Kuşadası Efes Kongre Merkezi’ni işleten KOMER A.Ş’nin geçen hafta yapılan olağanüstü genel kurulundan sonra tesisi yeniden Kuşadası’na kazandırmak için izlenmesi gereken yol haritası ele alındı. Son bölümde ise Kuşadası’nda kruvaziyer turizminin geleceği masaya yatırılarak 2021 turizm sezonunun değerlendirilmesi yapıldı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nin Kuşadası’na yeniden kazandırılmasının kentte turizmi 12 aya yayma açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Efes Kongre Merkezi’nin en kısa sürede tekrar faaliyete geçmesi için en başından beri büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, “Kuşadası’nda turizmi 12 aya çıkarmak için yapılan en büyük yatırımlardan biri olan KOMER için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Efes Kongre Merkezi’nin yeniden faaliyete geçmesi için 18 Ekim’de olağanüstü genel kurulu yapıldı. Kongrede seçilen yönetim kurulunda 2 belediye meclis üyemiz yönetime seçildi. Biz taşın altına elimizi koyarak kendi malımıza sahip çıkma iradesini ortaya koyduk. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da destek bekliyoruz” diye konuştu.

TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan da “Öncelikle CHP Aydın Milletvekilimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi her fırsatta Kuşadası’na gelerek bizlerle çok yakından ilgileniyor” dedi.

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