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Kuşadası’nda traktör sürücülerine eğitim

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde traktör sürücülerine çeşitli konularda trafik eğitimi verildi.

AYDIN 06.03.2023, 09:25
Kuşadası’nda traktör sürücülerine eğitim

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde traktör sürücülerine çeşitli konularda trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kirazlı Mahallesi’nde traktör sürücülerine trafik kazalarında araç devrilmeleri ve bunun neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen ROPS (Rollover Protection System) sistemi, reflektör, sarı flaşör lamba takılması konularında eğitim ve bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerin önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde devam edeceği öğrenildi.

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