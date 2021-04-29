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Kuşadası’nda trafik kilitlendi

Bu akşam saat 19:00’da başlayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma, büyük kentlerden Kuşadası’na akın yaşanmasına yol açtı.

AYDIN 29.04.2021, 21:48
Kuşadası’nda trafik kilitlendi

Bu akşam saat 19:00’da başlayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma, büyük kentlerden Kuşadası’na akın yaşanmasına yol açtı.

Tam kapanma sürecini geçirmek için gelenler, pandemi dönemiyle zaten nüfusu artan Kuşadası’nı daha da kalabalıklaştırdı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" öncesinde Kuşadası’nda büyük bir yoğunluk yaşandı. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, bugünden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, akın akın Kuşadası’na geldi.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı’nı Kuşadası’nda geçirmek isteyenler, özellikle Kuştur girişi ile Davutlar kavşağında araçlarıyla yoğunluk oluşturdu. Karayolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ekiplerince müdahale edilirken, şehirler arası otobüs terminalinde de zaman zaman yoğunluk yaşandı. Kuşadası’na tam kapanma için akın edenlerin yol açtığı yoğunluk, kent içi trafiğine de yansıdı.
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