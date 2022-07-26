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Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

AYDIN 26.07.2022, 12:26
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi Güneş Sitesi önünde 35 BFS 959 plakalı otomobil ile 09 RFY 96 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan 35 BFS 959 plakalı otomobilin sürücüsü Songül A. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından hafif yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Songül A. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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