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Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü

KUŞADASI’NDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

AYDIN 12.10.2020, 13:22
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Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kuşadası’na gelen Şerafettin Kırbaş(57) kontrolündeki 34 NG 2339 plakalı Dacia otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Kırbaş, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Şerafettin Kırbaş ve yolcu Nermin M. (72) Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 57 yaşındaki Şerafettin Kırbaş hastane’de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nermin M.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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