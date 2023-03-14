Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Davutlar yolu üzerinde sabah 5.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A., yönetimindeki 09 ADL 630 plakalı otomobil ile Ramazan Seven (78) kontrolündeki 09 HK 022 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde 78 yaşındaki Ramazan Seven’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen Ali A.’da ise 1.80 promil alkol tespit edildi. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.