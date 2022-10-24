Kuşadası’nda Spor Şenliği düzenlenecek

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü kutlamalarında bir ilke imza atarak çocuklar için spor şenliği düzenleyecek.

“Cumhuriyet Çocukları Spor Şenliği” adıyla gerçekleşecek olan etkinlikte 6-14 yaş arası çocuklar birbirinden eğlenceli spor aktiviteleri ile keyifli bir gün geçirecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünün ışığında çocuklarımız hem spor yapacak hem de eğlenceli bir gün geçirecek.

6-14 yaş arası çocukların Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşayabilmeleri ve eğlenceli bir bayram geçirmeleri amacıyla düzenlenen şenlik, 29 Ekim Cumartesi günü 12.00-17.00 saatleri arasında Ada Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Atletizm, basketbol, voleybol, futbol, tenis, masa tenisi, mini golf, okçuluk, zumba ve survivor parkurlarının yer alacağı şenlik alanında çocuklar gün boyunca doyasıya eğlenecek ve sporun her dalıyla tanışma şansı bulacak.

Ünlü sunucu Cem Arslan’ın gün boyunca şenlik alanında yapacağı sunumla renklenen şenlikte Dj de müziğiyle çocukları eğlendirecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. kuruluş yıl dönümünü geleceğin teminatı olan çocuklarla birlikte coşku içerisinde kutlamak istediklerini belirterek “Son iki yıldır pandemi gölgesinde kutlamak durumunda kaldığımız Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl hak ettiği biçimde kutlayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiği ve büyük önem verdiği çocuklarımızın Cumhuriyet coşkusunu gönüllerince yaşayabilmesi için böyle bir şenlik düzenledik. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.