Kuşadası’nda sorunlar yerinde tespit ediliyor

Kuşadası Belediyesi’nin sorunların yerinde tespitini sağlamak amacıyla Güvercin Masa bünyesinde kurduğu gezici ekip vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Gezici ekibin verdiği hizmet, Kuşadalılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Kuşadası’nda Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından ‘vatandaş odaklı’ hizmet anlayışı doğrultusunda yeniden yapılandırılan Güvercin Masa gezici ekibi mahallelerde yaşanan sorunları yerinde belirlemeyi sürdürüyor. Teknik ekipman ve personel yönünden de güçlendirilen gezici ekip, her gün Kuşadası’nın farklı bir mahallesine giderek yaptığı ev ziyaretlerinde vatandaşlarla yüz yüze iletişim kuruyor.

Görüşmelerde gezici ekip personeli tarafından mahalle sakinlerinden gelen şikayet ve taleplerle ilgili başvuru formları oluşturuluyor. Anında ilgili birimlere iletilen formlar sayesinde yola çıkan ekipler, vakit kaybetmeden bölgedeki aksaklığa müdahale ediyor. Sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine imkân veren Güvercin Masa gezici ekibinin sunduğu bu hizmet Kuşadası’nda yaşayan her kesimden takdir topluyor. Gezici ekip, son olarak Güzelçamlı Mahallesi’ni ziyaret etti. Ziyarette vatandaşlar tarafından ekiplere en çok kömür yardımı, ilaçlama ve Hoş geldin Kuşadalı Bebek uygulamasıyla ile ilgili istekler iletildi.