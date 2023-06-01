Kuşadası’nda sahipsiz can dostların ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde 2023 yılının ilk 5 ayında Kuşadası Belediyesi’nde görevli veterinerler tarafından bin 398’i kedi, 479’u köpek olmak üzere toplam bin 877 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Birçok sahipsiz can dostu sıcak yuvaya da kavuşturan merkez, sokak hayvanları için sunduğu ücretsiz tedavi ve aşı hizmetiyle de takdir topluyor.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi yolunda bulunan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yıl boyunca binlerce sahipsiz kedi ve köpeğin bakım ve sorumluluğunu üstleniyor. Can dostları kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören Kuşadası Belediyesi, merkez aracılığıyla sokak hayvanlarının geçici barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

3 veteriner ile 6 veteriner teknikerinin görev yaptığı merkezde, bir tane de kedi tedavi ünitesi bulunuyor. Kuşadası Belediyesi tarafından yaptırılan ünitede, tamamen kedilere özel tedavi uygulanıyor. Ayrıca hayvan ambulansı olan iki Haybulans aracıyla da hasta ve yaralı sokak hayvanlarının yardımı yapılıyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, mesafe gözetmeksizin Kuşadası’nın en ücra köşelerine giderek yaralı ya da hasta olan sokak hayvanlarına acil müdahalede bulunuyor.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanları için geçici barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarının yanı sıra, sağlıkları ve yaşam şartları açısından büyük önem taşıyan kısırlaştırma hizmeti de sunuyor. Merkezde görevli veterinerler tarafından, tam donanımlı 2 ameliyathanede günde ortalama 15 kedi ile 8 köpek kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra küpe takılan sokak hayvanları, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra tekrar doğal ortamlarına bırakılıyor. Geçtiğimiz yıl 616 köpek, bin 877 kediyi kısırlaştıran veterinerler, bu yılın ilk 5 ayında ise bin 398’i kedi, 479’u köpek olmak üzere toplam bin 877 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

‘Can dostlarımızı çok önemsiyoruz’

2023 yılında 2 bin 500’den fazla sokak hayvanını kısırlaştırmayı hedeflediklerini belirten Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fulya Akıllı, “Öncelikle Kuşadası Belediyesi olarak can dostlarımızı çok önemsiyoruz. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması çevre, toplum ve tabi ki hayvan sağlığı için çok büyük önem taşıyor. Sokak hayvanları sayısı göz önüne alındığında yaptığımız kısırlaştırma işlemlerinin sahaya ciddi anlamda yansıdığını görüyoruz. Hayvan severler, yaşadıkları bölgede hasta ve kısırlaştırılmamış kedi veya köpek varsa rahatlıkla merkezimize getirebilir. Ayrıca Güvercin Masaya ait çağrı merkezi numarası olan 444 71 14’ü arayarak talep oluşturabilirler” dedi.