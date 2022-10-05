"Kuşadası’nda Sağlık Turizmi" isimli video yayınlandı

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılan “Kuşadası’nda Sağlık Turizmi” konulu video yayına girdi. KUTO’nun Kuşadası’nın tanıtımına yönelik sosyal medya hesaplarında yayınlanan video, birbirinden güzel Kuşadası görüntüleri eşliğinde Kuşadası’nda sağlık turizmini anlatıyor.

“Kuşadası artık hem tatil, hem sağlık” mottosu üzerine kurgulanan filmde; Kuşadası’nın doğası, denizi, lezzetleri gibi pek çok tatil olanaklarının yanı sıra, obezite cerrahisinden saç ekimine, diş tedavisinden estetik cerrahiye kadar birçok alanda sunduğu tam teşekküllü hizmetten termal sularına kadar, en sağlıklı turizm merkezi olması vurgulanıyor.

“Kuşadası’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında turizm çeşitliliği açısından sunduğu farklı hizmetler de var" diyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Bunlardan birisi de günümüzde popülerliği gittikçe artmış olan sağlık turizmi. Biz de Kuşadası’nda bu konuda hizmet veren tam teşekküllü sağlık merkezlerine sahibiz. Tanıtım filmimizde de vurguladığımız gibi; her mevsim binlerce ziyaretçisine ev sahipliği yapan Kuşadası, sağlık turizmiyle de yurt dışından gelen binlerce insana şifa oluyor” dedi. Akdoğan filmin, sağlık turizminin başlıca destinasyonları arasında yer alan İngiltere, İrlanda, Belçika, Fransa ve Hollanda’da İngilizce seslendirmeli ve altyazılı olacak şekilde reklamlı olarak yayında olduğunu da sözlerine ekledi.

Kuşadası Ticaret Odası’nın, Kuşadası Güvercin isimli tanıtıma yönelik sosyal medya hesapları, Kuşadası’nın yurtiçi ve yurtdışında tanıtımında büyük rol oynuyor.