Kuşadası’nda riskli yapıların denetimine hız verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kent genelindeki riskli yapıların tespiti için sürdürdüğü denetim çalışmalarına hız veren Kuşadası Belediyesi, binaların bodrum ve giriş katlarında bulunan iş yerlerinde denetime başladı. Ekipler, binaların taşıyıcı sistemleri olan kolon ve kirişlerde herhangi bir tahribat ya da müdahale bulunup bulunmadığına ilişkin denetimlerini en kısa süre içerisinde tamamlayacak.

30 Ekim 2021’de Ege Denizi’nde yaşanan ve Kuşadası’nda şiddetli bir biçimde hissedilen 6.9’luk depremin ardından Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurarak çalışmalarını sistematik hale getiren Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kenti muhtemel bir deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Son meclis toplantısında riskli ve imara aykırı yapıların yıkım işlemlerini daha hızlı ve organize bir biçimde gerçekleştirebilmek için Yıkım İşler Müdürlüğü kurma kararı alan ve yeni yapılacak 4 kat ve üzeri yapılarda sismik izolatör kullanımını zorunlu hale getirmeye hazırlanan Kuşadası Belediyesi kent genelindeki riskli yapıların tespitine yönelik denetim çalışmalarına hız verdi.

Kolon ve kirişler denetleniyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatı ile harekete geçen Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, binaların bodrum ve birinci katlarında bulunan iş yerlerinde kolon ve kiriş denetimine başladı. Güzelçamlı Mahallesi ile süren denetimlerde mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekipler, onaylı ruhsatlı projeler ile mevcut kolon ve kirişlerin durumunu karşılaştırıyor. Proje ile mevcut durum arasında farklılık olan iş yerlerine gerekli uyarı ve işlemler yapılıyor.

Denetim çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kuşadası Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde görevli İnşaat Mühendisi Burcu Tufan, riskli yapıların tespitine yönelik denetim çalışmalarına hız verdiklerini belirterek şöyle dedi: “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Başkanımız Ömer Günel’in isteği üzerine deprem durumunda risk teşkil edebilecek yapıların tespiti için yeni bir çalışma başlattık. Kent genelindeki betonarme sistemdeki taşıyıcı elemanların kontrolünü sağlayarak eksik, hasarlı ya da sonradan eklenerek binaya zarar verebilecek yapıları tespit ediyoruz. Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirim sağlıyoruz. Daha sonra ekipler duruma göre gerekli işlemleri gerçekleştiriyorlar” dedi.