Kuşadası’nda polis ve jandarmadan yılbaşı denetimi

Kuşadası’nda polis ve jandarma ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Bir yandan salgına karşı hem denetim yapan hem de uyarılarda bulunan polis ve jandarma ekipleri bir yandan da yılbaşı öncesi artan araç ve insan yoğunluğuna karşı önlemler aldı.

Ege’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni yıla ikinci konutlarında ya da turistik tesislerde girmek isteyenlerin en önemli adreslerinden biri oldu. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler hem yılbaşı hem de salgına karşı yürütülen çalışmalar nedeniyle önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Gece ve gündüz denetimlerini sıklaştıran polis ve jandarma ekipleri 24 saat boyunca yaptıkları çalışmalarda hem Kuşadalılara hem de tatilcilere sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor hem de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dahil salgın önlemlerine uymalarını istiyor.