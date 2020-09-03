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Kuşadası’nda plastik ambalaj ve metal atıklar sanat eserine dönüştü

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “GERİ DÖNÜŞÜMDEN SANAT, FİKİR VE UYGULAMA PROJESİ” YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU.

AYDIN 03.09.2020, 09:35
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Kuşadası’nda plastik ambalaj ve metal atıklar sanat eserine dönüştü

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen “Geri Dönüşümden Sanat, Fikir ve Uygulama Projesi” yarışmasında dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Yarışmanın Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ödül töreni Kuşadası Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın açılışında yapıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüştürülebilir materyallerin doğaya zarar vermeden yeniden kullanılmasını sağlamak amacıyla “Geri Dönüşümden Sanat, Fikir ve Uygulama Projesi” İsmiyle bir yarışma düzenlendi. Yarışmada dereceye girenler 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde belirlendi. Yarışmanın Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ödül töreni Kuşadası Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın açılışında yapıldı. Yarışmaya ambalaj, plastik ve metal atıklar kullanarak hazırladıkları eserlerle toplam 5 kişi katıldı. Organizasyonun birincisi hazırladığı maket uçak ve deniz feneriyle Okay Çankaya oldu. Yarışmada Hörü Türkan Ece 2’nci Sahre Altunbaca ise 3’üncü olarak belirlendi. Dereceye girenler ödüllerini Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İyi Parti İlçe Başkanı-Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı, MHP İlçe Başkanı-Belediye Meclis Üyesi Murat İnan ve Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden’in elinden aldı. Kuşadası Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından koordine edilen yarışma vatandaşlarda çevresel farkındalık bilinci oluşturmak amacıyla geçtiğimiz Mayıs ayında organize edilmişti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yarışmada dereceye girenleri tebrik ederek “ Kuşadası Belediyesi olarak geri dönüşüm konusunu oldukça önemsiyoruz. Böyle bir yarışma ile farkındalık oluşturmak istedik. Yarışmaya katılan arkadaşlarımız plastik, ambalaj ve metal atıklardan çok güzel eserler hazırlamışlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Daha temiz bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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