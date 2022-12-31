Kuşadası’nda otomobil takla attı: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Türkmen Mahallesi Hülya Kocyigit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış T. idaresindeki 09 BT 021 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.