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Kuşadası’nda otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada aracın kadın sürücüsü Ö.Ç başından yaralandı.
AYDIN 10.09.2022, 17:16
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada aracın kadın sürücüsü Ö.Ç başından yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.Ç idaresindeki 35 KA 7167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada aracın kadın sürücüsü Ö.Ç başından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.Ç ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yaralı Ö.Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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