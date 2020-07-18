Kuşadası’nda otizmli bireylerin ebeveynlerine uzaktan eğitim verilecek

Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından başvuru süreci desteklenen, Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen “Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Özel Destek Programı” kapsamında “Kuşadası ve Çevresindeki Otizmli Bireylerin Covid-19 Sürecinde Yaşadığı Eğitim Kaybının Ebeveynlere Yönelik Uzaktan Eğitimlerle Giderilmesi” projesi hibe almaya hak kazandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından ulusal ve uluslararası kuruluşlar, yerel yönetim ağları ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin sağlanarak ortak projeler geliştirilmesi amacıyla kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından başvuru sürecine destek verilen otizmli çocukların ebeveynlerine yönelik olarak önemli bir proje AB’den 31 bin 500 TL hibe almaya hak kazandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kuşadası Otizm Derneği’nin Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Özel Destek Programına ‘Kuşadası ve Çevresindeki Otizmli Bireylerin Covid-19 Sürecinde Yaşadığı Eğitim Kaybının Ebeveynlere Yönelik Uzaktan Eğitimlerle Giderilmesi’ başlıklı projesi kapsamında bölgede yaşayan otizmli bireylerin ebeveynleri için, eğitimin kesintisiz olarak evde de devam etmesini sağlayacak uzaktan eğitimler verilecek ve kayıt alınan ders materyallerinden dijital bir arşiv oluşturulacak. Ailelerin eğitilmesiyle otizm eğitiminin sürekliliği ve tüm güne yayılması sağlanacak. Proje kapsamında; Otizm Hakkında Ailelerin Bilgilendirilmesi, Otizmli Çocukların İlgi Alanlarının ve Yeteneklerinin Tespiti, Otizmde Özel Eğitimin Önemi, Otizmde Ailenin Rolü, Otizmde Beslenmenin Etkisi, Otizmli Çocukların Yasal ve Sosyal Hakları, Otizm Eğitiminde Sporun Önemi konulu eğitimler verilecek. Eğitim modüllerinin dijital kayıtları Ağustos ve Ekim ayları arasında tamamlanacak ve tüm halkın kullanımına açık bir dijital arşiv olarak Kuşadası Otizm Derneği’nin internet sayfasına yüklenecek. Proje, otizmli çocukların erken teşhisi, davranış sorunlarıyla başa çıkma, eğitimin sekteye uğradığı pandemi döneminde çocukların yaşamın diğer aşamalarına hazırlanması, otizm spektrum bozukluklarına dair farkındalık oluşturulması, kılavuz olarak yön gösterme, Covid-19 sürecinin getirdiği sosyal izolasyon durumunun eğitim sürecine etkisini en aza indirme ve sürecin yönetimi gibi konularda ailelere destek sağlamayı hedeflemektedir” dedi.