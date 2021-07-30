Kuşadası’nda ormanlara giriş yasaklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Kaymakamlık tarafından alınan karar ile tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Son günlerde ormanlık alanlarda çıkan yangınların artması üzerine İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu bugün Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında acil olarak toplandı. Hükümet Konağında düzenlenen toplantıya Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Cihan Seymen ve Kuşadası Orman İşletme Şefi Mustafa Kurşunluoğlu katıldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda ilçede Orman yangınlarının önlenmesi için bir dizi önlem alındı.

Konuyla ilgili Kuşadası Kaymakamlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu olağanüstü toplanarak, mevcut tedbir ve uygulamaları gözden geçirdi. Bu doğrultuda ilçemizdeki ormanlık alanlara girişler ile ilçe sınırlarındaki tüm ormanlık alanlara 1 kilometre mesafede özel mülkiyet ve kamu araziler de dahil mangal, semaver ve ateş yakılması, düğün, nişan gibi organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu benzeri yanıcı maddelerin kullanılması 2’inci bir karara kadar yasaklanmıştır" denildi.