Kuşadası’nda müteahhit, muhasebecisini ayağından vurdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde müteahhitlik yaptığı öğrenilen bir kişi, muhasebecisini ayağından vurdu. Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan müteahhit gözaltına alındı.

Olay, Kahramanlar Caddesi üzerinde bir işyerinden saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi’nde müteahhitlik yapan M.A., muhasebecisi A.K. ile yemek yediği sırada tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre belinden silahını çıkartan M.A., muhasebecisi A.K.’yi ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan A.K., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada olay yerinden firar eden müteahhit M.A., 50 metre ileride polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.