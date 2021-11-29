Kuşadası’nda motosiklet kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu belirtilen Dinçer Ö. (43) yönetimindeki 09 BT 515 plakalı motosiklet, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Dinçer Ö., kafasını kaldırım taşına çarparak ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Özkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, Dinçer Ö’nün sürücü ehliyetinin de olmadığını tespit etti.