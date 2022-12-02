Kuşadası’nda mıcır ihalesi davasında 2 tahliye

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan mıcır ihalesine fesat karıştırmak ve rüşvet iddiasıyla tutuklu yargılanan Kuşadası Belediyesi eski Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı ile Kartal Kara’nın tahliye edildiği öğrenildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde belediye tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 750 bin tonluk mıcır ihalesi davasında yeni gelişme yaşandı. İhaleye fesat karıştırmak ve rüşvet iddiaları ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından sürdürülen inceleme çerçevesinde gözaltına alınan Kuşadası Belediyesi personellerinden eski Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı ile Kartal Kara, 7 Ekim’de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklu olarak devam eden yargılama sürecinde Fatma Çanakçı ile Kartal Kara’nın tahliyesine, dava ile ilgili tutuklanan diğer 4 kişinin ise tutukluluğunun devamına karar verildiği öğrenildi.