Kuşadası’nda mahalle şenlikleri sona erdi

Kuşadası Belediyesi, düzenlediği mahalle şenlikleri ile çocukları eğlenceli ve eğitici aktivitelerle buluşturmaya devam ediyor.

drama, tiyatro gösterimi, çeşitli konserler ve tişört boyama atölyesi gibi etkinliklerin yer aldığı şenliklerin son adresi Kadıkalesi Mahallesi oldu. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan’ın koordinatörlüğünde düzenlenen çocuk etkinlikleri Karaova Mahallesi’nde son bulacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla 24 Ağustos’tan bu yana kent genelinde düzenlediği şenliklerin son adresi Kadıkalesi Mahalesi oldu. Mahalle muhtarlığı önünde gerçekleşen şenliğe katılan çocuklar, hayal güçlerinin gelişmesine katkı sağlayan drama etkinliği ile oldukça keyifli vakit geçirdi. Çocuklar ayrıca etkinlik kapsamında sokak müzisyenleri ile Kuşadası Belediye Bandosu’nun sergilediği performans eşliğinde şarkılar söyleyip dans etti. Belediye Tiyatrosu tarafından sergilenen “Damda Deli Var” adlı sokak oyununu büyük bir ilgiyle izleyen çocuklar, tişört boyama atölyesi ile de kendi tişörtlerini tasarlayarak sergiledi. Kuşadası Belediyesi’nin yaz boyunca düzenlediği şenliklerin sonuncusu 7 Ekim Perşembe günü saat 18.00’da Karaova Mahallesi’nde yapılacak.