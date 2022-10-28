Kuşadası’nda ’LimitSensin Aydın’ için bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ’LimitSensin Aydın’ koşu yarışması sebebiyle Kuşadası’nda bazı yollar 30 Ekim Pazar günü araç trafiğine kapatılacak.

Pazar günü 5 bin ve 10 bin metre olarak düzenlenecek olan ’LimitSensin Aydın’ için 9.30-11.30 saatleri arasında Atatürk Bulvarı’nın tamamı, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi, Kadınlar Denizi kavşağına kadar Güvercinada Caddesi, Gazibeğendi Sokağı ve Suhan 360 Oteli önüne kadar eski Kuşadası-Selçuk yolu ulaşıma kapatılacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Yarışların sağlıklı bir şekilde koşulabilmesi için vatandaşların trafik işaret ve işaretçileriyle uyarılara uyması, ayrıca Emniyet görevlilerine yardımcı olması önem arz etmektedir" denildi.