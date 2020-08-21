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Kuşadası’nda korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

TÜRKİYE GENELİNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 81 İLİN VALİLİĞİNE GÖNDERDİĞİ “KORONAVİRÜS’ GENELGESİYLE YAPILAN DENETİMLER KUŞADASI’NDA SIKLAŞTI.

AYDIN 21.08.2020, 14:45
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Kuşadası’nda korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği “Koronavirüs’ genelgesiyle yapılan denetimler Kuşadası’nda sıklaştı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Ömer Günel’in katıldığı 4’üncü uygulamada da kontrolden geçirilen işletme, taksi durakları ile dükkanların hijyen kurallarından taviz vermediği görüldü.

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Sağlık İçin, Hepiniz İçin’ sloganıyla koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik Türkiye genelinde başlattığı denetimler Kuşadası’nın farklı cadde ve sokaklarında yoğun bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda dün gece yapılan 4’üncü uygulamada Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kahramanlar Caddesi ve İnönü Bulvarı’nda yer alan işletmeler bir dizi kontrolden geçirildi.

Uygulamaya; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Zabıta Amiri Nuri Can ile polis ve zabıta ekipleri katıldı.

Yapılan 4’üncü denetimde Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kahramanlar Caddesi ve İnönü Bulvarı’nda yer alan kafe, restoranlar ve taksi durakları kontrol edildi. İşletmelerin hijyenik bir ortamda hizmet verip vermediklerine bakıldı. Ayrıca işletme sahiplerine sosyal mesafe kuralına kesinlikle uymaları ve müşterilerini içeriye maskesiz almamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri de cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşanları, maskelerini takmaları yönünde uyardı.

Denetimin sonunda Kuşadası’ndaki işletmelerin koronavirüs tedbirlerinden kesinlikle taviz vermedikleri görüldü.

Kuşadası’nın Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren gerekli bütün önlemleri aldık. Pandemi sürecindeki önlemlerimiz ve sunduğumuz hizmetler ile Türkiye’nin en başarılı 4’üncü belediyesi seçildik. Hemşehrilerimizin koronavirüsten korunmada en etkin yol olan yüz maskesine kolayca ulaşabilmeleri için kentimizin farklı noktalarına maskematikler yerleştirdik. Esnaf ve vatandaşlarımıza ücretsiz yüz maskesi dağıtmayı da sürdürüyoruz. Kuşadası’nda Covid-19 tedbirleri ilerleyen günlerde artarak devam edecek. Bütün işletmelerimizin bu sınavlardan alnının akıyla çıkacağından kuşkum yok” diye konuştu.

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