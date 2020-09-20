Kuşadası’nda kıyı temizliği
ÇEVRECİ GÖNÜLLÜLER "ULUSLARARASI KIYI TEMİZLEME" ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA KUŞADASI BELEDİYESİ'NİN VERDİĞİ DESTEK İLE KARAOVA MAHALLESİ SAHİLİNDE KIYI TEMİZLİĞİ YAPTI.
Kuşadası’nda, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) üyeleri ve çevreci gönüllüler "Uluslararası Kıyı Temizleme" etkinliği kapsamında Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destek ile Karaova Mahallesi sahilinde kıyı temizliği yaptı.
Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği (International Coastal Cleanup) Kuşadası Belediyesi ve TURMEPA derneği öncülüğünde Kuşadası’nda yapıldı. Dünya genelinde aynı anda 110 ülkede birden düzenlenen etkinliğe çok sayıda gönüllü ile birlikte Milli Windsörfçü Luis Göktepe de katıldı. "Kıyılara Akın Ediyoruz, Dünyanın Çöpünü Topluyoruz" sloganıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen kıyı temizliğine katılan gönüllüler sigara izmariti, teneke kutu ve pet şişe gibi atıkları topladı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik, 100 kilogram katı atığın türlerine göre ayrılarak rapor hazırlanması için yetkililere teslim edilmesiyle sona erdi.
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