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Kuşadası’nda kısıtlamaya uymayan 47 kişiye 148 bin 50 lira ceza kesildi
Kuşadası’nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
AYDIN 06.01.2021, 09:33
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Kuşadası’nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye’de olduğu gibi salgına karşı Kuşadası’nda da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal eden 47 kişiye Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. Maddesince kişi başı 3 bin150 TL olmak üzere toplam 148 bin 50 TL idari para cezası uygulandı.
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