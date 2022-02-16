Kuşadası’nda karma resim sergisi

Ada Modern Sanat Galerisi, Türkiye’nin önde gelen 12 ressamının farklı teknik ve disiplinlerde hazırladığı ‘İç İçe’ isimli karma resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Özlem Alıcı koleksiyonundan seçilen ve çeşitli tematik yaklaşımları içinde barındıran sergi, 12 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde kurulan Ada Modern Sanat Galerisi’nde ‘İç İçe’ isimli karma resim sergisi düzenlenen bir kokteylle açıldı. Serginin açılışına çok sayıda davetliyle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, koleksiyonun sahibi Özlem Alıcı, televizyon programcısı ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu ile KUSAV Başkanı Levent Köylü katıldı. Ada Modern Sanat Galerisi açıldığı günden beri ilk kez karma bir resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, Türkiye’nin önde gelen 12 ressamının farklı teknik ve disiplinlerde yaptığı 19 eser yer alıyor. Özlem Alıcı koleksiyonundan seçilen eserler, sanatın değişim ve dönüşümüne izleyiciyi ortak etmeyi amaçlıyor.

Günümüz sanat dünyasındaki yeni dinamikleri görünür kılan ve farklı coğrafyalardaki güncel yaklaşımların kavramsal benzerliklerini gözler önüne seren sergi, insanlara sanatın sınırlarını aşan ortak doğasını göstermeyi de hedefliyor. Farklı üslupların iç içe girdiği sergide, her eser önünde o sanatçının eserlerini yorumlayacak olan izleyici ile arasında kültürel, duygusal ve sanatsal bir bağ kuruluyor. İzleyiciyi anlam ve algı süreçlerinde farkındalık oluşturacak soyut çalışmalar ile de buluşturan sergi, farklı kuşaklardan Türkiye’nin tanınmış sanatçılarını bir araya getiriyor. Ali Omar, Avni Akmehmetoğlu, Devrim Erbil, Erkan Yaprakkıran, Gürsel Soyel, Meray Akmut, Mustafa Özkan, Nur Gürel, Resul Aytemür, Semih Zeki, Serkan Yüksel ve Şahin Paksoy’un eserlerinin yer aldığı ‘İç İçe’ isimli sergi 12 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Sergi açılışında konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, “Ada Modern Sanat Galerisi’ndeki yolculuğumuz bugün ilk defa bir resim sergisi ile devam ediyor. Bu sergimizin özelliği aynı zamanda bir koleksiyon sergisi olması. Özlem Alıcı’ya bize kendi koleksiyonunu açtığı için çok teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli 12 ressamın 19 eseri ile kapılarımızı yeniden açtık” dedi.

Kuşadası Belediye BaşkanI Ömer Günel de, “Ada Modern Sanat Galerisi’ni hayata geçirirken İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde yer alan önemli sanat galerilerini örnek aldık. Ulusal ve uluslararası düzeyde sanat eserlerine ev sahipliği yapmayı çok istedik. Ada Modern Sanat Galerisi sayesinde kentimize sanat yükleyerek manevi açıdan da değiştiriyoruz. Kuşadası sadece turizmde değil,kültür ve sanat faaliyetlerinde de lider konuma gelmeye başladı” diye konuştu.

Koleksiyonun sahibi Özlem Alıcı ise “Ada Modern Sanat Galerisi çok keyifli bir galeri olmuş. Kuşadalılar böyle bir galeriye sahip olduğu için çok şanslı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü’yü tebrik ediyorum” dedi.