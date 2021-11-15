Kuşadası’nda Kardeş Şehir Marl’a Gençlik köprüsü Kuruldu

Türkiye ve Almanya’nın birbirine yakınlaşarak ilişkilerinin güçlenmesi hedefiyle yaşama geçirilen Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya (GKTA) projesi tamamlandı. Kuşadası ve Kuşadası’nın Almanya’daki kardeş şehri Marl arasında yaşama geçirilen proje kapsamında düzenlenen dijital atölye çalışmaları ile gençlerin yerel yönetimde etkinliklerinin artması için fikir üretmeleri sağlandı.

Kovid-19 pandemisi ile birlikte, Türkiye-Almanya gençlik değişimi programlarının kısıtlı hareketliliğinin ortadan kaldırılmasını, gençlerin uluslararası deneyim kazanabilmesini, belediyelerle ilgili konular üzerinden bilgi alış verişi sağlanmasını amaçlayan Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya projesi sona erdi. “Gençler Kardeş Şehir İlişkilerini Şekillendiriyor” sloganıyla yaşama geçirilen projede, Kuşadası -Marl, Ataşehir-Monheim Rhein, Çanakkale-Osnabrück, Gaziantep-Ludwigshafen, İstanbul-Berlin ve Zonguldak-Castrop-Rauxel belediyelerinin gençlik ve belediye temsilcilerinin bir araya gelerek gençlerin yerel yönetimde etkinliklerinin artması için fikir üretmeleri sağlandı. Online platform üzerinden düzenlenen iki farklı atölye çalışmasıyla, çevre, iklim, endüstrileşme, etkin gençlik parlamentosu gibi fikirler ortaya çıkmış ve bu fikirler üzerinde sürdürülebilir uygulamalar geliştirilmesi için çalışıldı.

Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğünce yürütülen ve Kuşadası gençlerinin kardeş şehir Marl gençleriyle birlikte çalıştığı projede, “İklimin korunması/ Belediyelerin çevreci yönetim anlayışıyla birlikte halkı bu sürece teşvik etmesi” üzerine 6-8 hafta boyunca uygulanacak etkinlikler ve bu etkinliklerin sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması planlandı. Moderatörlerin ve çevirmenlerin desteğiyle 27 Ekim 2021’de, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, belediye temsilcileri ve gençler ile beraber dijital kapanış toplantısı ve 9 Kasım 2021’de Gençlik Köprüsü Türkiye – Almanya yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya projesi her şehrin genç temsilcilerinin sunumlarıyla proje sona erdi.