Kuşadası’nda kanalizasyon hatları arıtma tesisine bağlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile kentin farklı noktalarında hızlı ve planlı bir şekilde altyapı çalışmalarını gerçekleştirirken, ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Kuşadası’nda önemli bir yatırıma daha imza attı.

Kuşadası’nda yenilenmiş ve güçlendirilmiş altyapı ağları kuran ASKİ ekipleri, dayanıklılığı yüksek olan, geniş ve uzun ömürlü borularla oluşturulan kanalizasyon hatlarının Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne ulaştırılmasını sağladı. Bu çalışmalar çerçevesinde ilk olarak Soğucak Terfi Merkezi 3 aktif hale getirilmişti. Son olarak Davutlar Terfi Merkezi 2’de aktif hale getirilerek atık suların hızlı bir şekilde Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne ulaştırılması sağlandı.

Bu çalışmalar için 65 milyon liralık dev bir bütçeyle, 154 kilometre uzunluğunda altyapı ağı oluşturan ASKİ ekipleri, yoğun bir çalışma sonucunda Davutlar Terfi Merkezi 2’yi de devreye alarak bölgenin kanalizasyon altyapısı için büyük bir çalışmayı gerçekleştirmiş oldu. Yapılan çalışma, özellikle yaz aylarında nüfusu artan bölgenin ihtiyacını uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde karşılayacak.

"Temiz bir çevre için yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Kuşadası’nda önemli altyapı çalışmalarına imza attıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kuşadası’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan çok önemli bir yatırım olan Kirazlı İçme Suyu hattını tamamlamıştık. Şimdi de Davutlar bölgesinde ASKİ ekiplerimizin çalışmalarıyla önemli bir yatırımı daha gerçekleştirdik. Mevcut kanalizasyon hatlarını yenileyip Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimize ulaştırılmasını sağladık. Temiz bir çevre için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.