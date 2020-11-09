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Kuşadası’nda kaçak okeye polis baskını

KUŞADASI’NDA KAÇAK OKEY OYNAYAN GRUBA CEZA

AYDIN 09.11.2020, 18:36
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Kuşadası’nda kaçak okeye polis baskını

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde bir kıraathanede oyun oynandığını gören polisler, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği’ne bağlı polisler, Cumhuriyet Mahallesi Reşat Özbek sokak üzerinde devriye gezerlerken bir kıraathanede oyun oynandığını fark etti. Araçtan inen ekipler söz konusu kıraathaneye girdiklerinde, kalabalık bir grubun okey oynadıklarını ve maske takmadıklarını ayrıca sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını tespit etti. Okey oynayan vatandaşlar polis ekiplerini görünce masadan kalkarak gitmek istedi. Polis ekipleri bütün vatandaşlara yerlerinde kalmaları konusunda uyarılarını yaptıktan sonra mekanda kaçak oyun oynayan 12 kişiye tutanak tutulup idari işlem yapıldı.

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