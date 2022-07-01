Kuşadası’nda Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlanıyor

01 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kuşadası’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Renkli ve coşkulu anlara sahne olan kutlamalar, kentin farklı noktalarında gün boyunca sürecek.

Kuşadası’nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. yılı kutlamaları, Kuşadası Liman Başkan Vekili Önder Eyigün tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Resmi törenin ardından Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Cihan Seymen ve Kuşadası Liman Başkan Vekili Önder Eyigün’ün katılımıyla Kuşadası Sualtı Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Kutlamalar, El Heykeli önündeki sahilde dalgıçlar tarafından deniz temizliği yapılması ve su sporları gösterisiyle devam etti. Daha sonra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve beraberindekiler Ege Port Limanı’ndan römorkörle açılarak denize şehitlerin anısına sembolik olarak çiçek bıraktı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler, gün boyunca düzenlenecek yarışmalarda dereceye giren sporculara Güvercinada’daki törende ödül ve madalyalarının verilmesiyle sona erecek.