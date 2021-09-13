Kuşadası’nda İlköğretim Haftası kutlandı

Her yıl okulların açılmasıyla birlikte kutlanan “İlköğretim Haftası” nedeniyle Kuşadası’nda tören düzenlendi.

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu’nda düzenlenen törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Aziz Bostan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, diğer protokol üyeleri ve okul müdürleri katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu öğrencileri tarafından sergilenen gösteriler ve okunan şiirlerle devam etti. 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda okuyan öğrenciler tarafından hazırlanan skeç ile dans gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Yeniden yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, “Eğitim-öğretim yılına başlarken, geleceğimizin teminatı çocuklarına en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerinin ve fedakarlıklarla yurdun her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaştığımı belirtmek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, en önemli ve verimli vazifelerimiz eğitim ile öğretim işleridir. Eğitim ve öğretim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu şekilde mümkün olabilir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2021-2022 eğitim öğretim yılının, başta sevgili öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Protokol üyeleri törenin ardından Mahmut Esat Bozkurt 4-C sınıfının temsili ilk dersine katıldı.