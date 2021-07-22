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Kuşadası’nda ilçe protokolü vatandaşlar ile bayramlaştı

Kuşadası’nda ilçe protokolü, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde tarihi Kervansaray’da düzenlenen bir törenle vatandaşlarla bayramlaştı.

AYDIN 22.07.2021, 02:28
Kuşadası’nda ilçe protokolü vatandaşlar ile bayramlaştı
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Kuşadası’nda ilçe protokolü, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde tarihi Kervansaray’da düzenlenen bir törenle vatandaşlarla bayramlaştı.

Kuşadası’nda vatandaşların ilçede görev yapan kamu görevlileri ile bayramlaşabilmesi için bir tören düzenlendi. Tarihi Kervansaray’da sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek gerçekleştirilen programa Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törende, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı vatandaşlar ile kamu görevlilerinin bayramını kutladı. Başkan Vekili hayati Atlı, Kurban Bayramı’nın sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dilediklerini belirtti. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise “Bu güzel bayram gününde sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Pandemi nedeniyle bir süredir zor günler geçiriyoruz. Ülkemizde bayramlar bizlerin kalplerini birbirine daha da yaklaştıran çok özel günlerdir. Buraya kadar gelerek programımıza katılan herekse teşekkür ederim” diye konuştu.
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