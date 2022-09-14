Kuşadası’nda İkioklu Şenliği başladı

Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ‘Kuşadası İkioklu Mahalle Şenliği’ başladı. Renkli görüntülere sahne olan şenliği Başkan Ömer Günel de ziyaret etti. Kurulan stantları ve açılan fotoğraf sergilerini gezen Başkan Ömer Günel ardından bölge sakinlerine ‘Camiatik Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ hakkında bilgi verdi.

İkioklu Mahalle Şenliği’ne Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Şenliğin ilk gününde Camiatik Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, yaptıkları yöresel lezzetleri Mustafa Adalıoğlu Parkı’nın önünde kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sundu. Daha sonra 17 Eylül’e kadar sürecek olan şenliğin açılışı için Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi’nde (KUAKMER) tören düzenlendi. Törene Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Başkanı Ahmet Çalım ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan KEGEV Başkanı Şefik Sözer, Camiatik Mahallesi’ndeki İkoklu mevkiinin Kuşadası’nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Mahalledeki kültürün yaşatılması ve tarihi dokunun korunması için şenliğin geleneksel olarak düzenleneceğini belirten KEGEV Başkanı Şefik Sözer, “Etkinliğimizin çıkış noktası mahallemizdeki kültüre, sanata ve geçmişe birlikte sahip çıkma düşüncesidir. Şenliğimiz boyunca mahalle sakinlerimiz kendi sanatçısı ile eğlenecek. Dışarıdan bir sanatçı gelmeyecek. Başkaları stant açmayacak. Bize destek veren Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış törenin ardından KUAKMER’in önünden başlayan bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Korteje katılanlar Kuşadası Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde Yıldırım Caddesi boyunca 7 Eylül taksi durağının önüne kadar yürüdü.

İkioklu Mahalle Şenliği’ni Camiatik Mahallesi’nde yapacağı toplantı öncesi Başkan Ömer Günel de ziyaret etti. Mahalle esnafıyla sohbet eden Başkan Ömer Günel, başta kadın ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri tarafından çok sıcak bir biçimde karşılandı. Başkan Ömer Günel daha sonra mahallede yaşayan kadınların yaptıkları yöresel lezzetlerin sergilendiği stantları gezdi. Stantlardan alış veriş yapan Başkan Ömer Günel ardından kahvelerin hemen arkasındaki eski mandıra binasının bulunduğu yerde açılan ‘İkioklu Hatırlayan Mahalle’ isimli fotoğraf sergisini dolaştı. Başkan Ömer Günel, son olarak Elifname Dans Okulu’nun Mustafa Adalıoğlu Parkı önündeki zeybek gösterisini izledikten sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Toplantıda Camiatik Mahallesi’ne bugüne kadar yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, “Yıldırım Caddesi’ni kültür merkezi haline getirmek amacıyla Çalıkuşu Evi ile Efe Suphi Evi’ni yenileyerek yazarlarımızı misafir etmeye başladık. Ayrıca Mineral ve Fosil Müzesi’ni kurduk. Burada bulunan eski evlerimizdeki iç ve dış cephe düzenlemelerimiz sürecek. Türkmen, İkiçeşmelik ve Davutlar mahallelerinin ardından yenileme çalışmalarımız Camiatik Mahallesi ile devam ediyor. Bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak sokaklarımıza doğaltaş ve begonit taşı döşüyoruz. Çalışmaların yüzde 50’sini tamamladık. Yine sokaklarımızın yağmur suyu hatlarını yeniliyoruz. Camiatik, Hacıfeyzullah ve Dağ Mahallesi’nin alt ve üst yapısını yapıyoruz. Üç bölgeye toplamda 20 milyon liralık bir yatırım gerçekleştireceğiz. Kuşadası’nın en eski mahallesi Kuşadası’nın en güzel ve en kaliteli mahallesi olacak. Sizin kaynaklarınızı sizin için en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmasının ardından sözü mahalle sakinlerine bırakan Başkan Ömer Günel, sorun ve talepleri dinledi. Söz alan mahalle sakinleri uzun yıllardır alamadıkları hizmeti son 3 yılda almaya başladıklarını belirterek Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.