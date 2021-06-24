Kuşadası’nda hizmet her kesime ulaşıyor

Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki yol yapım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Keklicek mevkiindeki tarım arazilerini Kuşadası-Aydın karayoluna bağlayan 823 metrelik yolda trimer kaplama çalışması yapıldı. Çalışma sayesinde tarla ve bahçelerine daha kolay ulaşma imkanı bulan çiftçiler, Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından başlatılan hizmet seferberliği toplumun her kesimine ulaşmaya devam ediyor. Kent genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şimdi de Kuşadası’nda tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Yeniköy Mahallesi Keklicek mevkiindeki yollarda stabilizasyon çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak tarla ve bahçeleri Kuşadası-Aydın karayoluna bağlayan 823 metrelik yol trimer malzeme ile kaplandı. Kuşadası Şoförler Odası Hüsnü Öten Sosyal Tesisleri’nin de yanından geçen yolun yenilenmesiyle çiftçiler tarım arazilerine daha rahat bir biçimde ulaşmaya başladı.

Kuşadası’nda geçimini uzun süredir çiftçilik yaparak sağladığını belirten Kazım Üyücü (70) “Kuşadası Belediyesi’nin yaptığı çalışmanın ardından yolumuz çok güzel oldu. Bu mevkide bulunan tarlalarımıza artık daha rahat gidip gelebiliyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Günel, çiftçi ve yerel üreticiye büyük destek veriyor. Kuşadası Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnunuz” dedi.

Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten ise “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ezberleri bozan çalışmalara imza atıyor. Yetki alanlarındaki tüm yerlere hizmet götürüyorlar. Sadece kent merkezi değil, merkeze uzak bölgelerde de ciddi çalışmalar yapıyorlar. Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi’nin iş birliği Kuşadası’nı güçlendiriyor. Burada yapılan yol da çok güzel oldu. Çiftçimize ve bölgede arazisi olan herkese büyük kolaylık sağlıyor” diye konuştu.