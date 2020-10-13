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Kuşadası’nda hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

KUŞADASI’NDA JANDARMA EKİPLERİ YOL KONTROLÜ SIRASINDA HIRSIZLIK SUÇUNDAN İKİ AYRI MAHKEME TARAFINDAN ARANAN ŞÜPHELİYİ YAKALADI.

AYDIN 13.10.2020, 15:33
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Kuşadası’nda hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Kuşadası’nda jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında hırsızlık suçundan iki ayrı mahkeme tarafından aranan şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kirazlı yolunda yol emniyet ve kontrol devriyesi yapan Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan, Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi ile Menderes 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından aranan M.K. isimli şüpheliyi kimlik kontrolü sırasında yakaladı. Gözaltına alınan M.K. jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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