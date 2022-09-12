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Kuşadası’nda hırsızlara geçit verilmiyor
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otodan hırsızlık ve evden hırsızlık olayının şüphelisini tespit edip kıskıvrak yakaladı.
AYDIN 12.09.2022, 16:09
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otodan hırsızlık ve evden hırsızlık olayının şüphelisini tespit edip kıskıvrak yakaladı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri başarılı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, O.O., isimli hırsızın 5’i otomobil ve 1 tanesi de evden hırsızlık yaptığını uzun uğraşlar sonucu tespit eden ekipler harekete geçti. Yaklaşık 350 saatlik kamera görüntüsünü izleyen ekipler uzun uğraşlar sonucu hırsızın kimliğini tespit ederek operasyon hazırlıklarına başladı. Meteoroloji kavşağı civarında hırsızı takip esnasında Asayiş Büro Amirliği ekipleri O.O.’yu yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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