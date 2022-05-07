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Kuşadası’nda Hıdırellez iki gün boyunca kutlandı

Anadolu’da baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez Kuşadası Belediyesi tarafından Kesedağı’nda düzenlenen bir şenlikle kutlandı. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenliğe katılan Kuşadalılar keyifli anlar geçirdi.

AYDIN 07.05.2022, 00:38
Kuşadası’nda Hıdırellez iki gün boyunca kutlandı

Anadolu’da baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez Kuşadası Belediyesi tarafından Kesedağı’nda düzenlenen bir şenlikle kutlandı. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenliğe katılan Kuşadalılar keyifli anlar geçirdi.

Kuşadası’nda Hıdırellez 2 gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı. İlk gün Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta gerçekleştirilen kutlama programı daha sonra Kesedağı’nda düzenlenen şenlikle devam etti. Hıdırellez Şenliği’ne çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de katıldı. Şenlikte, Kuşadalılar Kent Orkestrası’nın çaldığı hareketli müzikler eşliğinde dans ederek keyifli dakikalar yaşadı. Çocuklaraysa çeşitli hediyeler dağıtılıp, yüz boyama etkinliği düzenlendi. Ayrıca vatandaşlara köfte ve İkram Aracı’ndan soğuk içecek ikramında bulunuldu. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte piknik alanını dolaşan Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, vatandaşların Hıdırellez’ini kutladı.

Hıdırellez’in bolluğun ve bereketin simgesi olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel, tüm hemşehrilerimizin Hıdırellez’ni kutluyor. Bu güzel günde sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Şenliğimiz bayram havasında geçti. Anadolu’da yüzyıllardır büyük bir coşkuyla kutlanan Hıdırellez’in tüm ülkemize ve hemşehrilerimize sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

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