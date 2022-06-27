Kuşadası’nda haşere ve kara sineğe karşı etkin mücadele

Kuşadası Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadele etmeyi sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında karasinek ve haşereye karşı periyodik olarak ilaçlama çalışması yapıyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bitkilere, hayvanlara ve insan sağlığına zarar verme riski taşıyan vektörlerle olan mücadelesini sürdürüyor. Kent genelinde 7/24 esasına göre gerçekleştirilen çalışmalarda 28 personel tarafından Kuşadası’nın tüm mahallelerindeki cadde, sokak, açık alanlar, durgun sular, rögarlar, fosseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklıklar, binaların bodrum katları ve çöp konteynerleri larvaya karşı düzenli olarak ilaçlanıyor. Termal sisleme cihazlarıyla kanalizasyonlarda oluşan haşere yuvalarını da ilaçlayan ekipler, ayrıca karasinek, hamam böceği ve kemirgenlere karşı da mücadele veriyor. Saha personeli, periyodik ilaçlama programının dışında vatandaşlardan gelen şikâyetleri de dikkate alarak olumsuzluklara anında müdahale ediyor.