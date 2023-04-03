Kuşadası’nda halk sağlığı için fırınlar denetlendi

Kuşadası Belediyesi Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde denetim yaptı. Ekipler denetimlerde iş yerlerinin temizliği, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını kontrol etti.

Kuşadası Belediyesi, ramazan ayı nedeniyle fırın ve unlu mamuller üreten işletmelere yönelik yaptığı denetimleri sıklaştırdı. Denetimlerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisi tarafından Ramazan pideleri ve ekmeklerde gramaj kontrolü yapılırken işletmelerin imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğuna bakıldı. Mevzuata uygun olmayan işletmelerin sahiplerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kontroller sırasında, zabıta ekiplerince son tüketim tarihi geçmiş, etiket bilgileri tam olmayan ve saklama şartlarına uygun olmayan malzemelere el konuldu. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.