Kuşadası’nda halk sağlığı her zaman ön planda

Kuşadası Belediyesi, 2023 yılında da gıda işletmelerine yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Gıda mühendisleri ve Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen, paketleme ve çalışma kurallarına uyup uymadıklarına bakılıyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, görevli gıda mühendisleriyle birlikte yeni yılda da vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik geniş çaplı denetimler düzenliyor. Gıda güvenliği ve kalitesinin kontrolüne dair yönetmelik çerçevesinde yapılan denetimlerde, işletmelerin depolama alanlarının hijyen kurallarına uygunluğuna bakılıyor. Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları ve ambalajları kontrol ediliyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen son denetimde koşullara uygun bir biçimde saklanmayan 50 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi. Ürünler, imha edilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. Kurallara uymayan işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunuldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizde her yıl olduğu gibi yeni yılda da önceliğimiz hemşehrilerimizin sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Hemşehrilerimizin sağlığına zarar verecek ürün satan işletmelere izin vermeyeceğiz” diye konuştu.