Kuşadası’nda güç birliği, İkiçeşmelik Mahallesi’nin kaderini değiştiriyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü İkiçeşmelik Mahalle Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, görüşmede komisyon üyelerine İkiçeşmelik Mahallesi’nde yürüttükleri alt ve üst yapı yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü İkiçeşmelik Mahalle Komisyonu üyeleriyle buluştu. Kuşadası Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleşen görüşmede Başkan Ömer Günel’e CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, İyi Parti Kuşadası İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı, CHP ve İyi Partili ilçe yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. İkiçeşmelik Mahallesi’nde yaşanan sorunların masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte mahallede sürdürdükleri yenileme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte İkiçeşmelik Mahallesi’nin çehresinin değişeceğine dikkat çeken Belediye Başkanı Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte İkiçeşmelik Mahallesi’nde yürüttüğümüz çalışmalar aralıksız devam ediyor. Uzun yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum bırakılmış olan Güneş Sokak ile 613 Sokak arasında kalan eski İkiçeşmelik Mahallesi’nin tüm alt ve üst yapı sorununu çözüyoruz. Yağmur suyu hattı döşeme ve kanalizasyon yenileme çalışmalarının yanı sıra bölgenin elektrik, internet ve telefon altyapıları da yenileniyor. Ayrıca çalışma yürüttüğümüz tüm alana doğalgaz altyapısı da döşeniyor. Çalışmalar İkiçeşmelik Mahallesi’nin kaderini değiştirecek. İkiçeşmelik Mahallesi yenilenen yüzüyle Paris gibi olacak” diye konuştu.

"İkiçeşmelik’e içme suyu geliyor"

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kirazlı Mahallesi ve Şarlak Mevkii’nden Kuşadası kent merkezine çekilen içme suyu ve isale hattının İkiçeşmelik Mahallesi’ne uğrayacağını belirten Başkan Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu, Kuşadası’nın en büyük sorunlarından birini çözüyor. Kirazlı Mahallesi’nde bulunan su kaynaklarından kent merkezimize 20 kilometrelik bir içme suyu ve isale hattı döşeniyor. Artık çeşmelerimizden temiz su akacak. Bu hizmet İkiçeşmelik Mahallesi’ne de gelecek” dedi.

"Taziye evinin yapımı devam ediyor"

İkçeşmelik Mahallesi Güneş Sokak üzerinde yer alan arazide yürütülen taziye evi ve park alanı yapım çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, “Yapımına devam ettiğimiz taziye evi ve park alanı İkiçeşmelik Mahallesi’nin havasını değiştirecek. 400 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa ettiğimiz binanın 1. katı anne-bebek evi, 2. katı taziye evi, 3. katı ise çocuk kütüphanesi olacak. Modern bir peyzaj düzenlemesi de yapacağımız alanda ayrıca çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile bir kafeterya yer alacak. Bu projede bize Kuşadalı hayırseverlerden çok destek geliyor. Tüm destekçilere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.