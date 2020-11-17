Kuşadası’nda gıda işletmelerine hijyen denetimi

Halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve kaliteli gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri’ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde gıda işletmelerine gerekli uyarılar yapıldı.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlükleri’ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik geniş çaplı denetim yaptı. Gıda güvenliği ve kalitesinin kontrolüne dair yönetmelik kapsamında fırın, market ve restoranlarda yapılan denetimlerde, işletmelerin imalathane bölümlerinin hijyen kurallarına uygunluğu denetlendi. Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları ve ambalajlarının kurallara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Mevzuata aykırı olarak ürün satışı yapan işletme sahipleri uyarılırken, çalışanlardan korona virüs tedbirlerine harfiyen uymaları istendi.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğine dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Hijyen ve temizliğin öneminin çok daha iyi anlaşıldığı salgın sürecinde vatandaşlarımız için gerekli tüm tedbirleri alırken, gıda işletmelerinin kurallara uyup uymadığını da sıklıkla denetliyoruz. Hiç kimsenin hemşehrilerimizin sağlığı ile oynamasına izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.