Kuşadası’nda erken tanının önemine dikkat çekildi

Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Otizm Derneği tarafından gerçekleştirilen söyleşide otizmde erken tanının önemine dikkat çekildi.

Otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İstasyon Kuşadası’nda düzenlenen söyleşiye Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, psikolog Aylin Yıldızer, dil ve konuşma terapisti Işıl Özdemir ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Söyleşide, Kuşadası Belediyesi tarafından hayırsever bir iş insanının katkılarıyla Yavansu Mahallesi’nde yapımına başlanan ’Nazik Bekmezci Otizm Merkezi’ hakkında bilgi verildi. Psikolog Aylin Yıldızer ve dil ve konuşma terapisti Işıl Özdemir ise bir sunum yaparak ailelere otizmde erken teşhisin önemi, tanımı, belirtileri, seviyeleri, tedavisi ve otizmli bireylerde görülen davranış ve iletişim bozukluklarını anlattı. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak; "Otizm merkezimizin yapımına başlandı. Şu an birinci katı bitmiş durumda. Otizm merkezimizde 12 derslik, 1 müzik atölyesi, 2 spor salonu ve oyun alanları olacak. Bina inşaatımız bittikten sonra kurulacak olan rehabilitasyon merkezinde gelir düzeyi düşük ailelerimizin otizmli çocukları ücretsiz olarak eğitim görebilecek. Projeyi hayata geçiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve iş insanı Ali Bekmezci’ye çok teşekkür ederim" dedi.

Dil ve konuşma terapisti Işıl Özdemir ise yaptığı sunumda otizmli bireylerde görülen iletişim bozukluklarına dikkat çekti. Otizmli çocuklarda dil öğrenme sürecinin geciktiğini belirten Özdemir; "Otizmli çocuklarda dil ve konuşma terapisi salt dil ve konuşmanın ötesine geçer. İletişim kurmak için motivasyon oluşturma, jest ve mimikler, göz teması, sohbet başlatma ve sürdürme, sıra alma gibi becerileri içerir. Otizmli bir çocuğun dil gelişiminde ’arkadaşına nasılsın demesi’, ’gününün nasıl geçtiği’ sorulduğunda cevap vermesi, ’okulda yediği güzel bir yemeği annesiyle paylaşması’, ’arkadaşına yazın tatile nereye gideceğini anlatması’ gibi iletişimsel beceriler hedeflenir. Dil terapisinin amacı çocuğun anlama ve ifade etme becerisini geliştirmektir" diye konuştu.

Bebeklik döneminden itibaren çocuğun davranışlarının yakından gözlenmesi ve gelişiminin takip edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden psikolog Aylin Yıldızer de “Otizmde erken tanı tedavide çok önemli rol oynuyor. Bebeğin gülümsememesi, sesleri işitmiyor gibi davranması, uyarıcılara aşırı tepki vermesi ya da hiç tepki vermemesi gibi durumlar otizm ile ilgili önemli ipuçları olabilir. Bu durumda mutlaka bir Çocuk ve Ergen Psikiyatristi tarafından değerlendirme yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.