Kuşadası’nda Ekim’de plaj keyfi

Kuşadası’nda mevsim normalleri üzerindeki sıcak hava, Kuşadalılar ile tatilcileri plajlara çekti. Kuşadası dahil Ege Bölgesi’nde hissedilen sıcak havanın da etkisiyle plajlara koşanlar, Ekim ayında denizin ve güzel havanın keyfini doyasıya yaşadı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuşadası dahil Ege Bölgesi’nde özellikle Pazar günü başlayan ve mevsim normallerinin 8 derece üzerinde seyreden sıcak hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Kuşadası’nda hava sıcaklığı 35 derece civarında olurken, Kuşadası Körfezi’nde deniz suyu sıcaklığı da 24-25 derece arasında değişti. Kuşadası’nda özellikle şehir merkezindeki plajlar ile dünyaca ünlü Kadınlar Plajı’nda Ekim aylarında yaşanmayan ilginç görüntüler oluştu.