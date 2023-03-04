Kuşadası’nda depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçici olarak Kuşadası’nda konaklatılan depremzede ailelerin çocukları için bir sinema etkinliği düzenledi. Depremden etkilenen çocukların normal hayata adapte olmalarını kolaylaştırmak için düzenlenen etkinlikte animasyon film izleyen çocuklara yüz boyaması da yapıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesindeki okullardan Kuşadası’ndaki okullara nakil olan depremzede çocuklara sinema etkinliği düzenlendi. Çocukların yaşadıkları travmadan uzaklaşarak normal hayata yeniden adapte olmaları için düzenlenen etkinlikte ‘Madagaskar Penguenleri’ ve ‘Bolt’ isimli animasyon filmleri oynatıldı. Gerçekleşen etkinlikte çocuklar için Kuşadası Belediyesi’nin ikram aracından çeşitli ikramlar da yapıldı. Depremden etkilenen çocukların yanı sıra ailelerin de katılım sağladığı etkinlikte afet bölgesinden gelen depremzede çocuklar ile Kuşadalı çocuklar birlikte keyifli vakit geçirdiler.