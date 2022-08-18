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Kuşadası’nda deprem farkındalığı sergisi

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23. yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi ve Aydın İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi tarafından depreme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Kuşadası Belediye binasında fotoğraf sergisi düzenlendi.

AYDIN 18.08.2022, 09:55
Kuşadası’nda deprem farkındalığı sergisi

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23. yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi ve Aydın İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi tarafından depreme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Kuşadası Belediye binasında fotoğraf sergisi düzenlendi.

Fotoğraf sergisinde teknik bilgiler eşliğinde ülkemizde son yıllarda yaşanan depremler sonrası hasar görmüş binaların fotoğrafları sergilendi. Depremlere karşı toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen sergiye Aydın İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Erbil Gökhan Sözeri ve yönetim kadrosu ile Kuşadası Temsilcisi ve Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Yiğit Emre Özturan katılım sağladı.

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