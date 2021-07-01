Kuşadası’nda Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Kuşadası’nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Deniz şehitleri anısına Atatürk Anıtı’na ve Güvercinada’ya çelenk bırakıldı. Römorkörler denizde su gösterisi gerçekleştirirken, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda kıyı temizliği yaptı.

Kuşadası’nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Liman Başkan Vekili Mehmet Kürşat Biçici, siyasi partiler ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kuşadası Liman Başkan Vekili Biçici’nin Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Römorkörler denizde su gösterisi gerçekleştirdi. Kutlama programı kapsamında ayrıca Güvercinada’ya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’in de katılımıyla deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, deniz şehitlerini saygıyla andıklarını belirterek “Öncelikle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlamak istiyorum. Her sene yapılan deniz şehitlerinin anısına çelenk bırakma seremonisini biz bu sene Kuşadası’nda yapmayacağız. Amacımız denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak. Çelengimizi denize bırakmak yerine, kıyıya bırakıyoruz” diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de bayram dolayısıyla Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda kıyı temizliği yaptı. Yaklaşık 3 saat süren etkinliğe, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri, TEMA Güzelçamlı Temsilciliği ile Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği üyeleri katıldı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü’nün de destek verdiği kıyı temizliği etkinliğinde Sazlık ve Cam Limanı koylarında sigara izmariti, teneke kutu ve pet şişe gibi atıklar toplandı.